Бульвар Шоубиз
 
06 февраля, 2023
 
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49-летняя Клум показала крупным планом свой бюст

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Клум показала свежие снимки
Клум показала свежие снимки
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 6 февраля в Instagram опубликовала снимки, снятые на церемонии вручения американской музыкальной премии "Грэмми".

Клум предстала в декольтированном платье с цепями, выставив бюст. Образ она дополнила украшениями из желтого металла.

Также Клум обнародовала видео, на котором запечатлена в том же платье.

Контекст:

1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Теги: видео, платье, Грэмми, Хайди Клум, церемония, декольте, бюст
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