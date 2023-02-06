49-летняя Клум показала крупным планом свой бюст

Клум предстала в декольтированном платье с цепями, выставив бюст. Образ она дополнила украшениями из желтого металла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Также Клум обнародовала видео, на котором запечатлена в том же платье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)