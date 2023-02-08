Новая девушка Остапчука вышла из квартиры в пижаме. Фото

На снимке также запечатлен мужчина, который повернулся спиной. Вероятно, это Остапчук.
"Выключили свет. Идем в подъезд с ноутбуком (там есть Wi-Fi и свет). Будем делать вид, что очень занятые люди", – написала Полтавская.
Она также отметила, что на фото запечатлена в пижаме.
Полтавская также показывала себя в нижнем белье из прозрачной ткани.
Об отношениях Остапчука и Полтавской стало известно в декабре 2022 года.
В конце октября Остапчук развелся со своей второй женой, нотариусом Кристиной Остапчук.
Ранее телеведущий был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.