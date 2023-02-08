Бульвар Шоубиз
 
08 февраля, 2023
 
Новости

Новая девушка Остапчука вышла из квартиры в пижаме. Фото

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Остапчук официально не женат
Остапчук официально не женат
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинская журналистка Екатерина Полтавская в Instagram Stories 7 февраля обнародовала фото, сделанное в лифте.

На снимке также запечатлен мужчина, который повернулся спиной. Вероятно, это Остапчук.

"Выключили свет. Идем в подъезд с ноутбуком (там есть Wi-Fi и свет). Будем делать вид, что очень занятые люди", – написала Полтавская.

Она также отметила, что на фото запечатлена в пижаме.

Фото: poka.tya1 / Instagram
Фото: poka.tya1 / Instagram

Полтавская также показывала себя в нижнем белье из прозрачной ткани.

Контекст:

Об отношениях Остапчука и Полтавской стало известно в декабре 2022 года.

В конце октября Остапчук развелся со своей второй женой, нотариусом Кристиной Остапчук.

Ранее телеведущий был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.

Теги: телеведущий, Владимир Остапчук, фото, девушка
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