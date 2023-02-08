Новая девушка Остапчука вышла из квартиры в пижаме. Фото

На снимке также запечатлен мужчина, который повернулся спиной. Вероятно, это Остапчук.

"Выключили свет. Идем в подъезд с ноутбуком (там есть Wi-Fi и свет). Будем делать вид, что очень занятые люди", – написала Полтавская.

Она также отметила, что на фото запечатлена в пижаме.

Фото: poka.tya1 / Instagram

Полтавская также показывала себя в нижнем белье из прозрачной ткани.