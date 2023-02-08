"Мне пророчили ампутацию". Жена мэра Днепра показала фото своего отмороженного носа

Филатова напомнила, что отморозила нос во время восхождения на вершину Винсона.
"Это была достаточно высокая цена, чтобы стать третьей украинской женщиной на самой высокой вершине Антарктиды. Но мне пришлось ее заплатить", – написала она.
"Ме даже пророчили ампутацию. Но я очень пыталась лечиться, придерживалась всех правил", – отметила супруга мэра Днепра.
Она добавила, что сейчас на ее лице остались только шрамы, а также повышенная чувствительность к холоду.
Марина Филатова родилась 10 июля 1973 го городе Александров Владимирской области РФ. В 17 лет переехала в Украину – в Днепр (тогда – Днепропетровск). Филатова является председателем Федерации легкой атлетики Днепра.
У Филатовых есть 28-летняя дочь Екатерина.