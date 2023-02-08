"Мне пророчили ампутацию". Жена мэра Днепра показала фото своего отмороженного носа

Филатова: Это была достаточно высокая цена, чтобы стать третьей украинской женщиной на самой высокой вершине Антарктиды Фото: maryna.filatova / Instagram

Филатова напомнила, что отморозила нос во время восхождения на вершину Винсона.





Фото: maryna.filatova / Instagram

"Это была достаточно высокая цена, чтобы стать третьей украинской женщиной на самой высокой вершине Антарктиды. Но мне пришлось ее заплатить", – написала она.





Фото: maryna.filatova / Instagram

"Ме даже пророчили ампутацию. Но я очень пыталась лечиться, придерживалась всех правил", – отметила супруга мэра Днепра.

Она добавила, что сейчас на ее лице остались только шрамы, а также повышенная чувствительность к холоду.

Фото: maryna.filatova / Instagram