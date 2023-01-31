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31 января, 2023
 
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Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах

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Екатерина единственная дочь Филатовых
Екатерина – единственная дочь Филатовых
Фото: borysfilatov / Instagram

Дочь мэра Днепра Бориса Филатова, 28-летняя Екатерина Филатова, опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлена во время отдыха в ресторанах Киева на минувших выходных.

Екатерина Филатова продемонстрировала подписчикам три образа.

"Ужин с любимой подружкой, которая видит меня очень красивой", – подписала 28 января свои снимки дочь мэра Днепра.

На этих снимках она изображена в черных брюках и белом свитере с декольте.

"Суббота",  подписала новую публикацию Екатерина Филатова. В этот раз она выбрала черные брюки и декольтированный топ без бретелек.

30 января она разместила новое фото, на котором запечатлена в ресторане в длинном белом платье без рукавов.

Контекст:

Екатерина Филатова – единственная дочь мэра Днепра Бориса Филатова. Ее мать – супруга мэра Марина Филатова. Дочь градоначальника училась за границей.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Киев, Борис Филатов, Днепр, ресторан, семья
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