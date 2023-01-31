Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах

Екатерина Филатова продемонстрировала подписчикам три образа.
"Ужин с любимой подружкой, которая видит меня очень красивой", – подписала 28 января свои снимки дочь мэра Днепра.
На этих снимках она изображена в черных брюках и белом свитере с декольте.
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"Суббота", – подписала новую публикацию Екатерина Филатова. В этот раз она выбрала черные брюки и декольтированный топ без бретелек.
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30 января она разместила новое фото, на котором запечатлена в ресторане в длинном белом платье без рукавов.
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Екатерина Филатова – единственная дочь мэра Днепра Бориса Филатова. Ее мать – супруга мэра Марина Филатова. Дочь градоначальника училась за границей.