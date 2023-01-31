Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах

Екатерина Филатова продемонстрировала подписчикам три образа.

"Ужин с любимой подружкой, которая видит меня очень красивой", – подписала 28 января свои снимки дочь мэра Днепра.

На этих снимках она изображена в черных брюках и белом свитере с декольте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kateryna Filatova * (@kateryna.filatova)

"Суббота", – подписала новую публикацию Екатерина Филатова. В этот раз она выбрала черные брюки и декольтированный топ без бретелек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kateryna Filatova * (@kateryna.filatova)

30 января она разместила новое фото, на котором запечатлена в ресторане в длинном белом платье без рукавов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kateryna Filatova * (@kateryna.filatova)