Бульвар Шоубиз
 
09 февраля, 2023
 
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56-летняя Хайек перед камерой вылила себе на грудь вино. Видео

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Хайек рассказала, что во время новой съемки много танцевала
Хайек рассказала, что во время новой съемки много танцевала
Фото: salmahayek / Instagram

Голливудская актриса Сальма Хайек на своей странице в Instagram.опубликовала бэкстейдж-видео свей фотосъемки для трех номеров журнала Glamour.

"Между сценами", – написала она.

В ролике Хайек показала, как позирует перед объективом фотографа в разных образах.

В частности, она, сидя на столе в кремовом платье, налила себе на грудь вино из бокала.

Также Хайек предстала с волосами, собранными в высокий хвост, и приплетом, облаченная в черное платье, а также в двух белых платьях.

Хайек показала и сам результат съемки.

Актриса поблагодарила команду, которая работала с ней. Она объяснила, что интервью с ней и фото снимали одновременно для трех изданий Glamour: американского, мексиканского и испанского.

"Как чемпионы, мы сделали все за один день! И да, мы много танцевали!" – написала Хайек.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2022 году в США вышел новый фильмы с участием Хайек: "Супер Майк: Последний танец".

Теги: вино, видео, платье, Сальма Хайек, актриса, фото, грудь, бэкстейдж, ролик
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