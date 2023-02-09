56-летняя Хайек перед камерой вылила себе на грудь вино. Видео

Хайек рассказала, что во время новой съемки много танцевала Фото: salmahayek / Instagram

"Между сценами", – написала она.

В ролике Хайек показала, как позирует перед объективом фотографа в разных образах.

В частности, она, сидя на столе в кремовом платье, налила себе на грудь вино из бокала.

Также Хайек предстала с волосами, собранными в высокий хвост, и приплетом, облаченная в черное платье, а также в двух белых платьях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Хайек показала и сам результат съемки.

Актриса поблагодарила команду, которая работала с ней. Она объяснила, что интервью с ней и фото снимали одновременно для трех изданий Glamour: американского, мексиканского и испанского.

"Как чемпионы, мы сделали все за один день! И да, мы много танцевали!" – написала Хайек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)