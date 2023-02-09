56-летняя Хайек перед камерой вылила себе на грудь вино. Видео

"Между сценами", – написала она.
В ролике Хайек показала, как позирует перед объективом фотографа в разных образах.
В частности, она, сидя на столе в кремовом платье, налила себе на грудь вино из бокала.
Также Хайек предстала с волосами, собранными в высокий хвост, и приплетом, облаченная в черное платье, а также в двух белых платьях.
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Хайек показала и сам результат съемки.
Актриса поблагодарила команду, которая работала с ней. Она объяснила, что интервью с ней и фото снимали одновременно для трех изданий Glamour: американского, мексиканского и испанского.
"Как чемпионы, мы сделали все за один день! И да, мы много танцевали!" – написала Хайек.
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Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2022 году в США вышел новый фильмы с участием Хайек: "Супер Майк: Последний танец".