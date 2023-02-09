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09 февраля, 2023
 
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"Дышит вместе с вашим телом". 40-летняя Мейхер надела платье на тонких бретелях

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Мейхер: Вдохновляет на приключения&hellip;
Мейхер: Вдохновляет на приключения…
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 7 февраля в Instagram своего именного бренда одежды опубликовала снимки, на которых продемонстрировала шелковое длинное платье.

Мейхер выбрала модель платья свободного кроя, на тонких бретелях.

"Легко и удобно. Дышит вместе с вашим телом. Вдохновляет на приключения…" – написала она.

Мейхер признавалась, что на создание одежды ее вдохновляет окружающий мир.

"Дизайн одежды – это привкус свободы, который не имеет границ в чувственности и жажде того, чтобы найти тайну в каждом человеке, цветке, архитектуре, искусстве, музыке", – писала она.

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища она поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – дочь Мария.

Весной 2016 года Мейхер выпустила первую капсульную коллекцию дизайнерской одежды под брендом Meiher by Meiher.

Певица занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг Мейхер, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: платье, ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, модель, дизайнер
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