В рваных джинсах и разводя ноги. Дорофеева снялась в метро

Дорофеева: Совсем скоро начинается мой тур по Украине Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Дорофеева снялась в объемном худи, куртке, кепке, рваных джинсах и грубых полусапогах. Певица двигалась в такт своей песне "Вотсап", разводя ноги, а также забросив одну ногу на другую. В руках она держала пластиковый стакан.

"Спасибо за ваши видео под этот трек. А совсем скоро начинается мой тур по Украине, поэтому я бы очень хотела услышать, как вы поете "Вотсап" вживую, вместе со мной", – написала она.

Дорофеева также обнародовала афишу своего концертного тура.

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Дорофеева даст 17 концертов в разных городах Украины с 16 февраля по 16 марта 2023 года.