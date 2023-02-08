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08 февраля, 2023
 
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В рваных джинсах и разводя ноги. Дорофеева снялась в метро

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Дорофеева: Совсем скоро начинается мой тур по Украине
Дорофеева: Совсем скоро начинается мой тур по Украине
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 7 февраля в Instagram опубликовала ролик, в котором показала, как едет в вагоне метро в Берлине (Германия), сопроводив ролик своей новой композицией "Вотсап".

Дорофеева снялась в объемном худи, куртке, кепке, рваных джинсах и грубых полусапогах. Певица двигалась в такт своей песне "Вотсап", разводя ноги, а также забросив одну ногу на другую. В руках она держала пластиковый стакан.

"Спасибо за ваши видео под этот трек. А совсем скоро начинается мой тур по Украине, поэтому я бы очень хотела услышать, как вы поете "Вотсап" вживую, вместе со мной", – написала она.

Дорофеева также обнародовала афишу своего концертного тура.

Дорофеева даст 17 концертов в разных городах Украины с 16 февраля по 16 марта 2023 года.

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. В августе певица сообщила, что вернулась в Киев.

27 января Дорофеева выпустила клип на песню "Вотсап".

Теги: метро, видео, Надя Дорофеева, певица, ролик, Dorofeeva, ноги
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