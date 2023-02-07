Экс-жена Узелкова снялась полулежа на полу

"Друзья, как началась ваша неделя? Жду ваших комментариев и лайков", – написала она.

Боржемская периодически показывает упражнения для поддержания фигуры. Так, она публиковала ролик, в котором показала упражнения, которые могут помочь сбросить до 7 кг веса.

Контекст:

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.

В 2018 году Боржемская рассталась с Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.