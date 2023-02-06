24-летняя Квиткова снялась в стрингах с нюдовыми вставками и показала себя со всех сторон

Квиткова предстала в нижнем белье из черного кружева и нюдовой ткани, имитирующей голое тело. Она выбрала фасон трусов стринги. Блогер снялась у бассейна. Она показала себя со всех сторон, в том числе сзади, засветив ягодицы.
"Утро", – написала она.
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Квиткова отдыхает на Мальдивах с конца января. Туда она отправилась со своим годовалым сыном Львом.
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В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал украинский телеведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец – Лев. Осенью 2022 года супруги обвенчались.
В январе 2023 года Квиткова призналась, что они с Добрыниным расстались.