24-летняя Квиткова снялась в стрингах с нюдовыми вставками и показала себя со всех сторон

Квиткова предстала в нижнем белье из черного кружева и нюдовой ткани, имитирующей голое тело. Она выбрала фасон трусов стринги. Блогер снялась у бассейна. Она показала себя со всех сторон, в том числе сзади, засветив ягодицы.

"Утро", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)

Квиткова отдыхает на Мальдивах с конца января. Туда она отправилась со своим годовалым сыном Львом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)