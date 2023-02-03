24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото

На снимках Квиткова запечатлена в мокром белом раздельном купальнике.
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Блогер также показывала, как расслабляется в шезлонге. Она снялась в белом полотенце на груди и с наушниками на голове.
She's got a lions in her heart, a fire in her soul", – написала она строчку из песни Superheroes ирландской группы The Script. Это переводится как "у нее в сердце – львы, в душе – огонь".
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В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал украинский телеведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец – Лев. Осенью 2022 года супруги обвенчались.
В последние дни подписчики Квитковой обсуждали возможный разрыв пары. 21 января Квиткова призналась, что они с Добрыниным расстались.