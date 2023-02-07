Саша Бо показала фигуру в бикини на тонких завязках и в стрингах

Блогер снялась стоя. Она позировала в черном раздельном в купальнике на тонких завязках.

Также Саша Бо снялась в полный рост, стоя под пальмой. Она позировала спиной к объективу, показав ягодицы в стрингах.

"Считаю кораблики", – написала она.

Блогер отметила локацию: Пунта Кана, Доминиканская республика.

Контекст:

Саша Бо (Александра Пустовит) родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,8 млн человек. Пустовит – обладательница титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.

У Пустовит двое детей – Данила (2016) и Евгений (2018). В 2021 году она развелась с супругом Игорем Пустовитом, с которым была в браке с 2015 года. Сейчас она состоит в отношениях со стоматологом Платоном Тарнавским. Свадьба пары состоялась в сентябре 2022 года.