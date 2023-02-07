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07 февраля, 2023
 
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Саша Бо показала фигуру в бикини на тонких завязках и в стрингах

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Саша Бо отдыхает в Доминикане
Саша Бо отдыхает в Доминикане
Фото: sashaabo / Instagram

Украинский блогер Саша Бо на своей странице в Instagram 6 февраля разместила фото, сделанное на отдыхе в Доминикане.

Блогер снялась стоя. Она позировала в черном раздельном в купальнике на тонких завязках.

Также Саша Бо снялась в полный рост, стоя под пальмой. Она позировала спиной к объективу, показав ягодицы в стрингах.

"Считаю кораблики", – написала она.

Блогер отметила локацию: Пунта Кана, Доминиканская республика.

Контекст:

Саша Бо (Александра Пустовит) родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,8 млн человек. Пустовит – обладательница титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.

У Пустовит двое детей – Данила (2016) и Евгений (2018). В 2021 году она развелась с супругом Игорем Пустовитом, с которым была в браке с 2015 года. Сейчас она состоит в отношениях со стоматологом Платоном Тарнавским. Свадьба пары состоялась в сентябре 2022 года.

Теги: фигура, купальник, блогеры, отдых, Доминиканская Республика, блогер, стринги, бикини, ягодицы, Александра Пустовит, Саша Бо
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