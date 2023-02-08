Бульвар Шоубиз
 
08 февраля, 2023
 
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"Одержима". Инсайдер рассказал, что Мадонна делает со своим лицом

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В 2023 году Мадонне исполнится 65 лет
В 2023 году Мадонне исполнится 65 лет
Фото: madonna / Instagram

Человек, приближенный к кругу 64-летней американской певицы Мадонны, заявил, что она об этом рассказал изданию New York Post 6 февраля.

Как заявил инсайдер, певица не понимает, что становится похожей на карикатуру самой себя, и  желает выглядеть Мадонной 2000-х годов. Также он отметил, что исполнительница говорит о себе в третьем лице.

Инсайдер отметил, что Мадонна хочет иметь свои знаменитые высокие скулы и применяет для этого филлеры. Он заявил, что певица узнала, будто пухлые щеки отвлекают внимание от морщин, и стала, как он выразился, одержима этой идеей.

Источник добавил, что Мадонне нравится окружать себя молодыми людьми и питаться их позитивом и творческой энергией. Он подчеркнул, что певица осознает свой возраст. 

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, певица
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