"Одержима". Инсайдер рассказал, что Мадонна делает со своим лицом

В 2023 году Мадонне исполнится 65 лет Фото: madonna / Instagram

Как заявил инсайдер, певица не понимает, что становится похожей на карикатуру самой себя, и желает выглядеть Мадонной 2000-х годов. Также он отметил, что исполнительница говорит о себе в третьем лице.

Инсайдер отметил, что Мадонна хочет иметь свои знаменитые высокие скулы и применяет для этого филлеры. Он заявил, что певица узнала, будто пухлые щеки отвлекают внимание от морщин, и стала, как он выразился, одержима этой идеей.

Источник добавил, что Мадонне нравится окружать себя молодыми людьми и питаться их позитивом и творческой энергией. Он подчеркнул, что певица осознает свой возраст.