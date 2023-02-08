Дорофеева приготовила себе шакшуку и сняла процесс на видео

Артистка сперва поджарила лук, затем добавила на сковороду овощи, после – яйца, затем переложила готовое блюдо на тарелку и посыпала зеленью.
В конце ролика Дорофеева появилась в кадре с тарелкой в руках.
Это уже второе TikTok-видео Дорофеевой на кулинарную тематику. За несколько дней до этого артистка показала, как готовит на кухне вместе со своим бойфрендом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.
@nadyadorofeeva
ShakshukaHey, Mickey! - Baby Tate
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину певица перевела часть песен из своего репертуара на украинский язык, а также выпустила несколько новых песен на украинском.
В конце 2022 года и в начале 2023 певица записала две новые песни, к созданию которых причастен Кацурин.
Шакшука – блюдо из яиц, жареных в соусе из помидоров, острого перца, лука и приправ.