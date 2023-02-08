Дорофеева приготовила себе шакшуку и сняла процесс на видео

Дорофеева строит сольную карьеру с ноября 2020 года Фото: Надя Дорофеева / Facebook

Артистка сперва поджарила лук, затем добавила на сковороду овощи, после – яйца, затем переложила готовое блюдо на тарелку и посыпала зеленью.

В конце ролика Дорофеева появилась в кадре с тарелкой в руках.

Это уже второе TikTok-видео Дорофеевой на кулинарную тематику. За несколько дней до этого артистка показала, как готовит на кухне вместе со своим бойфрендом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.