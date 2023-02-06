Горовая: Мне очень нравится украиноязычная Дорофеева. Надя наполнена энергией, событиями, музыкой

"Но я считаю, что здесь нужно двигаться постепенно – не хвататься за то, что и все, не бежать. Главное – оставаться честной, с устоявшимися ценностями, смыслом, видением себя и кайфовать от того, что делаешь. А этого у Нади достаточно! Она знает, что делает и куда двигается", – заявила Горовая.

Она не уточнила, с кем конкретно в будущем певица запишет дуэтные треки.

"Могу сказать, что ее настоящий прорыв состоялся после 24 февраля. Мне очень нравится украиноязычная Дорофеева. Она новая, искренняя, настоящая. Ее творчество стало более насыщенным, – отметила Горовая. – Сейчас Надя наполнена энергией, событиями, музыкой".