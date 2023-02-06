Бульвар Шоубиз
 
06 февраля, 2023
 
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Горовая: Мне очень нравится украиноязычная Дорофеева. Надя наполнена энергией, событиями, музыкой

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По словам Горовой, Дорофеева знает, куда двигается в своем творчестве
По словам Горовой, Дорофеева знает, куда двигается в своем творчестве
Фото: gorovaya_irina / Instagram

Продюсер украинского музыкального лейбла Moзgi Entertainment, основатель и собственник компаний Mozgi Group Ирина Горовая в интервью, которое 6 февраля опубликовано на сайте "Люкс ФМ", заявила, что ее подопечная украинская певица Надя Дорофеева в перспективе намерена выпустить совместные треки с зарубежными артистами.

"Но я считаю, что здесь нужно двигаться постепенно – не хвататься за то, что и все, не бежать. Главное – оставаться честной, с устоявшимися ценностями, смыслом, видением себя и кайфовать от того, что делаешь. А этого у Нади достаточно! Она знает, что делает и куда двигается", – заявила Горовая.

Она не уточнила, с кем конкретно в будущем певица запишет дуэтные треки.

"Могу сказать, что ее настоящий прорыв состоялся после 24 февраля. Мне очень нравится украиноязычная Дорофеева. Она новая, искренняя, настоящая. Ее творчество стало более насыщенным, – отметила Горовая. – Сейчас Надя наполнена энергией, событиями, музыкой".

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину певица перевела часть песен из своего репертуара на украинский язык, а также выпустила несколько новых песен на украинском.

В конце 2022 года и в начале 2023 певица записала две новые песни, к созданию которых причастен ее бойфренд, украинский ресторатор Михаил Кацурин.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Надя Дорофеева, Ирина Горовая
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