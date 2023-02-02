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02 февраля, 2023
 
Новости

В кофте, заправленной в штаны. Дорофеева сообщила, что работает над новой песней

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Дорофеева начала сольную карьеру в ноябре 2020 года
Дорофеева начала сольную карьеру в ноябре 2020 года
Фото: Надя Дорофеева / Facebook

Украинская певица Надя Дорофеева 2 февраля в Instagram Stories разместила видео, в котором запечатлена во время работы в звукозаписывающей студии.

Артистка позирует в кадре в кофте на пуговицах, заправив ее в спортивные брюки.

"В процессе", – подписала она видео.

Дорофеева не сообщила, какую песню записывает.

За последнее время певица выпустила две композиции, в записи которых принял участие ее бойфренд, украинский ресторатор Михаил Кацурин.

Скриншот: alina_grosu / Instagram
Скриншот: alina_grosu / Instagram

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа 2022 года певица сообщила, что вернулась в Киев.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода и красота, Надя Дорофеева, певица
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