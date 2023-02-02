В кофте, заправленной в штаны. Дорофеева сообщила, что работает над новой песней

Артистка позирует в кадре в кофте на пуговицах, заправив ее в спортивные брюки.

"В процессе", – подписала она видео.

Дорофеева не сообщила, какую песню записывает.

За последнее время певица выпустила две композиции, в записи которых принял участие ее бойфренд, украинский ресторатор Михаил Кацурин.

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа 2022 года певица сообщила, что вернулась в Киев.