Джинсовые шорты и массивные сапоги. Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом образе. Видео

Артистка выбрала для примерки спортивную футболку, джинсовые шорты широкого кроя, дополнив образ сапогами на массивной платформе.
Одевшись, Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом наряде: в ролик вошли кадры, на которых она снята лицом к камере, боком, а также сидя перед камерой и стоя над ней.
"Примерки для меня – это тоже творчество и время побыть только с собой, составить новый образ, смиксовать что-то новое, поднять себе настроение и вновь понять, что нечего надеть. Такая вот терапия у меня. Иногда помогает", – написала артистка.
Ранее певица призналась, что с детства любит подбирать модные образы, стараясь найти наряды не как у всех.
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Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа 2022 года певица сообщила, что вернулась в Киев.