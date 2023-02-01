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01 февраля, 2023
 
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Джинсовые шорты и массивные сапоги. Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом образе. Видео

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Дорофеева: Примерки для меня это тоже творчество и время побыть только с собой
Дорофеева: Примерки для меня – это тоже творчество и время побыть только с собой
Фото: Надя Дорофеева / Facebook

Украинская певица Надя Дорофеева 1 февраля в Instagram разместила ролик, в котором показала, как подбирает себе новый образ.

Артистка выбрала для примерки спортивную футболку, джинсовые шорты широкого кроя, дополнив образ сапогами на массивной платформе.

Одевшись, Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом наряде: в ролик вошли кадры, на которых она снята лицом к камере, боком, а также сидя перед камерой и стоя над ней.

"Примерки для меня – это тоже творчество и время побыть только с собой, составить новый образ, смиксовать что-то новое, поднять себе настроение и вновь понять, что нечего надеть. Такая вот терапия у меня. Иногда помогает",  написала артистка. 

Ранее певица призналась, что с детства любит подбирать модные образы, стараясь найти наряды не как у всех.

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа 2022 года певица сообщила, что вернулась в Киев.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода и красота, Надя Дорофеева
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