Джинсовые шорты и массивные сапоги. Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом образе. Видео

Дорофеева: Примерки для меня – это тоже творчество и время побыть только с собой Фото: Надя Дорофеева / Facebook

Артистка выбрала для примерки спортивную футболку, джинсовые шорты широкого кроя, дополнив образ сапогами на массивной платформе.

Одевшись, Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом наряде: в ролик вошли кадры, на которых она снята лицом к камере, боком, а также сидя перед камерой и стоя над ней.

"Примерки для меня – это тоже творчество и время побыть только с собой, составить новый образ, смиксовать что-то новое, поднять себе настроение и вновь понять, что нечего надеть. Такая вот терапия у меня. Иногда помогает", – написала артистка.

Ранее певица призналась, что с детства любит подбирать модные образы, стараясь найти наряды не как у всех.

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