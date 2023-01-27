"Помни: сила в тебе". Дорофеева показала, как выглядела ребенком

Дорофеева запечатлена в свитере с логотипами марки Hugo Boss. Она позировала, держа свой детский снимок.

"Боссами не рождаются, их делают. Помни: сила в тебе", – написала Дорофеева.

Пост она сопроводила хештегом "Будь своим персональным боссом".

В сентябре 2022 года Дорофеева публиковала архивное видео, на котором запечатлена ребенком. Певица размещала видео по случаю выхода своего альбома "Сенси".

О себе, о смыслах, которые постоянно ищу и переосмысливаю", – писала она тогда.

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа 2022 года певица сообщила, что вернулась в Киев.