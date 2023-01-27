Бульвар Шоубиз
 
27 января, 2023
 
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"Помни: сила в тебе". Дорофеева показала, как выглядела ребенком

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Дорофеева: Боссами не рождаются, их делают
Дорофеева: Боссами не рождаются, их делают
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 26 января в Instagram опубликовала фото в рамках промокампании линии одежды Boss от немецкого бренда одежды Hugo Boss.

Дорофеева запечатлена в свитере с логотипами марки Hugo Boss. Она позировала, держа свой детский снимок.

"Боссами не рождаются, их делают. Помни: сила в тебе", – написала Дорофеева.

Пост она сопроводила хештегом "Будь своим персональным боссом".

В сентябре 2022 года Дорофеева публиковала архивное видео, на котором запечатлена ребенком. Певица размещала видео по случаю выхода своего альбома "Сенси".

О себе, о смыслах, которые постоянно ищу и переосмысливаю", – писала она тогда.

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа 2022 года певица сообщила, что вернулась в Киев.

Теги: Надя Дорофеева, певица, Dorofeeva
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