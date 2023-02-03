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03 февраля, 2023
 
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"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео

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Дорофеева отметила, что в новом клипе играла по-настоящему, а не имитировала игру на барабанах
Дорофеева отметила, что в новом клипе играла по-настоящему, а не имитировала игру на барабанах
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 3 февраля разместила в Instagram фото и видео, которые были сделаны во время обучения игре на барабанной установке.

Дорофеева в том числе продемонстрировала в кадре стертые до крови пальцы.

По словам певицы, она научилась играть после шести занятий и отметила, что во время обучения важно "никогда не ссать и не сдаваться".

Певица призналась, что непосредственно во время записи ее соло на барабанах забыла о технике и "получала кайф от энергии, которая ее вела". Впоследствии это видео стало частью клипа на последнюю на данный момент песню артистки "Вотсап". Она отметила, что в кадре играла по-настоящему, а не имитировала игру.

"Я не верю, что все получилось. Это было сплошное творчество, – призналась Дорофеева. – Всем драмерам мое уважение. Теперь по-другому смотрю на ваш труд".

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину певица перевела часть песен из своего репертуара на украинский язык, а также выпустила несколько новых песен на украинском.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Надя Дорофеева, певица
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