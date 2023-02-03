"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео

Дорофеева в том числе продемонстрировала в кадре стертые до крови пальцы.
По словам певицы, она научилась играть после шести занятий и отметила, что во время обучения важно "никогда не ссать и не сдаваться".
Певица призналась, что непосредственно во время записи ее соло на барабанах забыла о технике и "получала кайф от энергии, которая ее вела". Впоследствии это видео стало частью клипа на последнюю на данный момент песню артистки "Вотсап". Она отметила, что в кадре играла по-настоящему, а не имитировала игру.
"Я не верю, что все получилось. Это было сплошное творчество, – призналась Дорофеева. – Всем драмерам мое уважение. Теперь по-другому смотрю на ваш труд".
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Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину певица перевела часть песен из своего репертуара на украинский язык, а также выпустила несколько новых песен на украинском.