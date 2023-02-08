Саша Бо показала мокрое тело вблизи. Видео

Блогер снялась в раздельном купальнике, состоящем из миниатюрных плавок и бюстгальтера. Она повертелась перед камерой, демонстрируя фигуру со всех сторон. На заставке ролика на теле блогера видны капли воды.

5 февраля Саша Бо показала, как плавает в бассейне.

Контекст:

Саша Бо (Александра Пустовит) отмечала, что отдыхает в Пунта Кане, Доминиканская республика.

Будущая блогер родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,8 млн человек. Пустовит – обладательница титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.

У Пустовит двое детей – Данила (2016) и Евгений (2018). В 2021 году она развелась с супругом Игорем Пустовитом, с которым была в браке с 2015 года. Сейчас она состоит в отношениях со стоматологом Платоном Тарнавским. Свадьба пары состоялась в сентябре 2022 года.