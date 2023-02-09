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09 февраля, 2023
 
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Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом

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Тине Кароль 25 января исполнилось 38 лет
Тине Кароль 25 января исполнилось 38 лет
Фото: tina_karol / Instagram

38-летняя украинская певица Тина Кароль 9 февраля в Instagram Stories опубликовала фото, на котором запечатлена в черной комбинации с кружевным верхом.

Певица засветила часть груди без бюстгальтера.

"Долго не веду дневник. Но когда я фиксирую вопросы или создаю миры (песни), просто нет не то что времени, а толчка к этому решению", – написала она.


Фото: tina_karol / Instagram

Фото: tina_karol / Instagram

Тина Кароль в начале января показала снимки, на которых засветила плечи и ноги.

Контекст:

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

Теги: Тина Кароль, певица, фото, грудь, бюстгальтер
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