Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом

Певица засветила часть груди без бюстгальтера.

"Долго не веду дневник. Но когда я фиксирую вопросы или создаю миры (песни), просто нет не то что времени, а толчка к этому решению", – написала она.





Фото: tina_karol / Instagram

Тина Кароль в начале января показала снимки, на которых засветила плечи и ноги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тіна Кароль (@tina_karol)