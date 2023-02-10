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10 февраля, 2023
 
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Идет к гинекологу. Жена 56-летнего Павлика намекнула на свою вторую беременность

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У Репяховой и Павлика один общий ребенок
У Репяховой и Павлика один общий ребенок
Фото: repyahovakate / Instagram

Супруга 56-летнего украинского певца Виктора Павлика, 28-летняя украинский блогер Екатерина Репяхова 9 февраля в Instagram Stories опубликовала ролик, в котором заявила, что готовится к визиту в гинекологическую клинику.

"Честно признаться, я очень жду выходных", – заявила Репяхова.

Она отметила, что пойдет в субботу на прием к врачу в клинику, в которой родился ее сын.

"Я встретилась [там] со своим сыночком, и вторую мою мечту также будет осуществлять [эта клиника]", – сказала она.


Фото: repyahovakate / Instagram

Фото: repyahovakate / Instagram

28 декабря 2022 года Репяхова публиковала семейную фотосессию с мужем и сыном.

Контекст:

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Жена младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

28-летняя Репяхова – четвертая жена 56-летнего Павлика. Она ранее не была замужем.

Теги: беременность, Виктор Павлик, блогеры, Екатерина Репяхова, блогер, жена
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