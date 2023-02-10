Идет к гинекологу. Жена 56-летнего Павлика намекнула на свою вторую беременность

"Честно признаться, я очень жду выходных", – заявила Репяхова.
Она отметила, что пойдет в субботу на прием к врачу в клинику, в которой родился ее сын.
"Я встретилась [там] со своим сыночком, и вторую мою мечту также будет осуществлять [эта клиника]", – сказала она.
28 декабря 2022 года Репяхова публиковала семейную фотосессию с мужем и сыном.
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Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Жена младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.
28-летняя Репяхова – четвертая жена 56-летнего Павлика. Она ранее не была замужем.