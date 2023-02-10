Идет к гинекологу. Жена 56-летнего Павлика намекнула на свою вторую беременность

У Репяховой и Павлика один общий ребенок Фото: repyahovakate / Instagram

"Честно признаться, я очень жду выходных", – заявила Репяхова.

Она отметила, что пойдет в субботу на прием к врачу в клинику, в которой родился ее сын.

"Я встретилась [там] со своим сыночком, и вторую мою мечту также будет осуществлять [эта клиника]", – сказала она.





Фото: repyahovakate / Instagram

28 декабря 2022 года Репяхова публиковала семейную фотосессию с мужем и сыном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Павлік (Репяхова) * (@repyahovakate)