"Могу поддержать движ". 24-летняя Квиткова рассказала, как относится к алкоголю

Подписчики Квитковой отметили, что никогда не видели ее с бокалом.

"Я могу выпить в компании и поддержать движ, но обычно я нейтральна к алкоголю и могу быть водителем, который потом всех развозит", – написала блогер.

Контекст:

В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал украинский телеведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец – Лев. Осенью 2022 года супруги обвенчались.

В январе 2023 года Квиткова призналась, что они с Добрыниным расстались.