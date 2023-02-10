В красном корсете и с якорем на шее. 53-летняя Лопес показала новое фото

Лопес: Моя миссия всегда заключалась в том, чтобы развлекать, вдохновлять и вдохновлять моих фанов жить своей жизнью и быть безграничными Фото: jlo / Instagram

"Моя миссия всегда заключалась в том, чтобы развлекать, вдохновлять и вдохновлять моих [фанов] JLovers жить своей жизнью и быть безграничными", – написала она.

Лопес заявила, что британский предприниматель Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group, разделяет эту страсть к опыту, который приносит людям радость.

Певица и актриса заявила о старте работы с туристической компанией Virgin Voyages.

Пост она сопроводила собственным снимком, на котором запечатлена в красном корсете и облегающей белой юбке. Образ дополняют массивные браслет и колье с кулоном в виде якоря.

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Из недавних рекламных проектов Лопес – напитки для спортсменов и бренд аксессуаров Coach. .