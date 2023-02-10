В красном корсете и с якорем на шее. 53-летняя Лопес показала новое фото

"Моя миссия всегда заключалась в том, чтобы развлекать, вдохновлять и вдохновлять моих [фанов] JLovers жить своей жизнью и быть безграничными", – написала она.
Лопес заявила, что британский предприниматель Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group, разделяет эту страсть к опыту, который приносит людям радость.
Певица и актриса заявила о старте работы с туристической компанией Virgin Voyages.
Пост она сопроводила собственным снимком, на котором запечатлена в красном корсете и облегающей белой юбке. Образ дополняют массивные браслет и колье с кулоном в виде якоря.
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Из недавних рекламных проектов Лопес – напитки для спортсменов и бренд аксессуаров Coach. .
Супербоул – это финальная игра Национальной футбольной лиги (НФЛ) США. В 2023 году чемпион определится 12 февраля на стадионе State Farm в Глендейле (Аризона, США).
В 2023 году хедлайнером объявлена американская певица Рианна.
Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.
17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.