Бульвар Шоубиз
 
10 февраля, 2023
 
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В красном корсете и с якорем на шее. 53-летняя Лопес показала новое фото

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Лопес: Моя миссия всегда заключалась в том, чтобы развлекать, вдохновлять и вдохновлять моих фанов жить своей жизнью и быть безграничными
Лопес: Моя миссия всегда заключалась в том, чтобы развлекать, вдохновлять и вдохновлять моих фанов жить своей жизнью и быть безграничными
Фото: jlo / Instagram

53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес в Instagram сообщила, что стала амбассадором британской туристической компании Virgin Voyages.

"Моя миссия всегда заключалась в том, чтобы развлекать, вдохновлять и вдохновлять моих [фанов] JLovers жить своей жизнью и быть безграничными", – написала она.

Лопес заявила, что британский предприниматель Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group, разделяет эту страсть к опыту, который приносит людям радость.

Певица и актриса заявила о старте работы с туристической компанией Virgin Voyages.

Пост она сопроводила собственным снимком, на котором запечатлена в красном корсете и облегающей белой юбке. Образ дополняют массивные браслет и колье с кулоном в виде якоря.

Из недавних рекламных проектов Лопес – напитки для спортсменов и бренд аксессуаров Coach. .

Контекст:

Супербоул – это финальная игра Национальной футбольной лиги (НФЛ) США. В 2023 году чемпион определится 12 февраля на стадионе State Farm в Глендейле (Аризона, США).

В 2023 году хедлайнером объявлена американская певица Рианна.

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: Дженнифер Лопес, актриса, певица, декольте, корсет
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