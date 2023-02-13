С улыбками и в объятиях друг друга. Яма, переехавший из Украины в США, показал фото с супругой

"Вместе", – написал он.
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Яма периодически публикует романтические снимки с женой. 21 сентября он показывал фото со свадьбы, которая состоялась в 2014 году.
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После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение. Летом он рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.
По словам хореографа, он пока не планирует возвращаться домой, помогая Украине посредством проведения благотворительных мероприятий в США.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчинам в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или более несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании с военкоматом.