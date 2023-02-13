С улыбками и в объятиях друг друга. Яма, переехавший из Украины в США, показал фото с супругой

"Вместе", – написал он.

Яма периодически публикует романтические снимки с женой. 21 сентября он показывал фото со свадьбы, которая состоялась в 2014 году.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение. Летом он рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам хореографа, он пока не планирует возвращаться домой, помогая Украине посредством проведения благотворительных мероприятий в США.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.