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13 февраля, 2023
 
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Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото

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Мишина: Ну привет!
Мишина: Ну привет!
Фото: misha.k.ua / Instagram

33-летняя украинская актриса Ксения Мишина 13 февраля в Instagram Stories опубликовала фото, для которого позировала в тренажерном зале.

Мишина снялась в черном топе и лосинах. Она позировала перед зеркалом, широко расставив ноги. В кадр также попали гантели весом 14 кг.

"Ну привет!" – написала Мишина.

Фото: misha.k.ua / Instagram
Фото: misha.k.ua / Instagram

Мишина признавалась, что занимается спортом ежедневно. 

"Дневная рутина", – подписывала она ролик из спортзала.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.  

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.

Теги: актриса, фото, Ксения Мишина, тренировка, ролик, Холостячка
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