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13 февраля, 2023
 
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Тина Кароль показала редкое фото со старшим братом

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Тина Кароль показала снимок из семейного архива
Тина Кароль показала снимок из семейного архива
Фото: tina_karol / Instagram

38-летняя украинская певица Тина Кароль 13 февраля в Instagram Stories поделилась снимком со своим единственным братом Станиславом (1981).

На снимке певица и ее брат запечатлены на вокзале в Киеве. В руках у певицы – пакет, на плече ее брата – дорожная сумка.


Фото: tina_karol / Instagram

Фото: tina_karol / Instagram

Брат Тины Кароль – юрист, адвокат. Он числится в базе Советов адвоката города Киева.

Контекст:

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

Теги: Тина Кароль, семья, певица, фото
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