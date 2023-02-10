Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Он знает, куда меня нужно "бить", чтобы задеть. Как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые

"Мы оба Львы, очень эмоциональные, и поэтому я пошла к психологу, чтобы себя немного сдерживать. Мы вообще такая итальянская семейка, и до войны было так, и во время войны мы каждый день расходимся и сходимся, но все это на словах у нас происходит. Когда началась война, мы поехали в Стрий и разошлись. Я говорила, что не вернусь и мы не будем вместе. Вернулась – снова вместе. Летом у нас были проблемы – я уехала на три недели в Карпаты. И сейчас я месяц не была дома, думала, что не будем вместе, но мы все равно вместе. Очень тяжело", – рассказала артистка.

На вопрос ведущего Славы Демина, зачем тянуть такие отношения, Саливанчук заявила, что не может ответить честно даже сама себе. Она допускает, что каждому из них необходимо пожить отдельно, чтобы понять, должны ли они быть вместе.

Одной из причин конфликтов актриса считает свою вспыльчивость.

"Он знает, куда меня нужно "бить", – что говорить, чтобы задеть. Он тоже от этого очень хорошо получает удовольствие, как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые, – призналась актриса. – Я любою своего мужа. И наши ссоры не из-за того, что он плохой. Он прекрасный отец, любит детей и меня обожает".