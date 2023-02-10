Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Он знает, куда меня нужно "бить", чтобы задеть. Как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые

"Мы оба Львы, очень эмоциональные, и поэтому я пошла к психологу, чтобы себя немного сдерживать. Мы вообще такая итальянская семейка, и до войны было так, и во время войны мы каждый день расходимся и сходимся, но все это на словах у нас происходит. Когда началась война, мы поехали в Стрий и разошлись. Я говорила, что не вернусь и мы не будем вместе. Вернулась – снова вместе. Летом у нас были проблемы – я уехала на три недели в Карпаты. И сейчас я месяц не была дома, думала, что не будем вместе, но мы все равно вместе. Очень тяжело", – рассказала артистка.
На вопрос ведущего Славы Демина, зачем тянуть такие отношения, Саливанчук заявила, что не может ответить честно даже сама себе. Она допускает, что каждому из них необходимо пожить отдельно, чтобы понять, должны ли они быть вместе.
Одной из причин конфликтов актриса считает свою вспыльчивость.
"Он знает, куда меня нужно "бить", – что говорить, чтобы задеть. Он тоже от этого очень хорошо получает удовольствие, как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые, – призналась актриса. – Я любою своего мужа. И наши ссоры не из-за того, что он плохой. Он прекрасный отец, любит детей и меня обожает".
Саливанчук и Божков женаты с 2015 года. Пара воспитывает двух сыновей: Глеба (2015) и Никиту (2020).
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. 13 февраля на телеканале состоится премьера последнего сезона этого сериала.
Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.
Актриса служит в киевском Театре на Подоле.
Божков является нардепом с апреля 2022 года. Он принял присягу после того, как народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Сольский стал министром аграрной политики и продовольствия. Божков на парламентских выборах в 2019 году был кандидатом в народные депутаты от "Слуга народа", занимая 141-ю позицию в партийном списке.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину Божков был продюсером студии "Квартал 95", писало движение "Чесно".