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09 февраля, 2023
 
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37-летняя Саливанчук: Мишина и Денисенко начали забирать мои роли. Я уже вышла из того момента – быть любовницей в короткой юбке

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Саливанчук: Я уже теперь начала играть матерей, полицейских, врачей
Саливанчук: Я уже теперь начала играть матерей, полицейских, врачей
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

37-летняя украинская актриса Анна Саливанчук в интервью, которое 8 февраля опубликовано на YouTube-канале радио "Люкс ФМ", заявила, что своими главными конкурентками на съемочной площадке считает 33-летних украинских актрис Ксению Мишину и Наталью Денисенко.

"Мишина и Денисенко – они в свое время начали забирать мои роли. Ну это не они забирали. Это режиссеры их утверждали. Мы пробовались на одни и те же роли – я становилась мамой раз, второй раз. А они моложе – стали сучками. Я же раньше была главная сучка страны. Потом они начали играть этих сучек. А я уже теперь начала играть матерей, полицейских, врачей. Я уже вышла из того момента  быть любовницей в короткой юбке. Может, похудею – тогда опять надену короткую юбку", – сказала актриса.

На вопрос, кого считает самой лучшей украинской актрисой, Саливанчук сперва назвала себя. После уточнения журналиста Славы Демина, является ли Ада Роговцева самой лучшей артисткой в Украине, Саливанчук дала утвердительный ответ.

"Она и в театре гений, и в кино гений. Она даже когда молчит – все понятно", – отметила актриса.

Контекст:

Саливанчук родилась в 1985 году. Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. 13 февраля на телеканале состоится премьера последнего сезона этого сериала.

Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Актриса служит в киевском Театре на Подоле. 

Саливанчук замужем за нардепом от "Слуги народа" Александром Божковым. Пара воспитывает двух сыновей: Глеба (2015) и Никиту (2020). 

Божков является нардепом с апреля 2022 года. Он принял присягу после того, как народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Сольский стал министром аграрной политики и продовольствия. Божков на парламентских выборах в 2019 году был кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа", занимая 141-ю позицию в партийном списке. 

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Божков был продюсером студии "Квартал 95", писало движение "Чесно".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ада Роговцева, режиссер, актриса, Ксения Мишина, Анна Саливанчук, Наталия Денисенко
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