37-летняя Саливанчук: Мишина и Денисенко начали забирать мои роли. Я уже вышла из того момента – быть любовницей в короткой юбке

"Мишина и Денисенко – они в свое время начали забирать мои роли. Ну это не они забирали. Это режиссеры их утверждали. Мы пробовались на одни и те же роли – я становилась мамой раз, второй раз. А они моложе – стали сучками. Я же раньше была главная сучка страны. Потом они начали играть этих сучек. А я уже теперь начала играть матерей, полицейских, врачей. Я уже вышла из того момента – быть любовницей в короткой юбке. Может, похудею – тогда опять надену короткую юбку", – сказала актриса.

На вопрос, кого считает самой лучшей украинской актрисой, Саливанчук сперва назвала себя. После уточнения журналиста Славы Демина, является ли Ада Роговцева самой лучшей артисткой в Украине, Саливанчук дала утвердительный ответ.

"Она и в театре гений, и в кино гений. Она даже когда молчит – все понятно", – отметила актриса.