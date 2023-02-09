37-летняя Саливанчук: Мишина и Денисенко начали забирать мои роли. Я уже вышла из того момента – быть любовницей в короткой юбке

"Мишина и Денисенко – они в свое время начали забирать мои роли. Ну это не они забирали. Это режиссеры их утверждали. Мы пробовались на одни и те же роли – я становилась мамой раз, второй раз. А они моложе – стали сучками. Я же раньше была главная сучка страны. Потом они начали играть этих сучек. А я уже теперь начала играть матерей, полицейских, врачей. Я уже вышла из того момента – быть любовницей в короткой юбке. Может, похудею – тогда опять надену короткую юбку", – сказала актриса.
На вопрос, кого считает самой лучшей украинской актрисой, Саливанчук сперва назвала себя. После уточнения журналиста Славы Демина, является ли Ада Роговцева самой лучшей артисткой в Украине, Саливанчук дала утвердительный ответ.
"Она и в театре гений, и в кино гений. Она даже когда молчит – все понятно", – отметила актриса.
Саливанчук родилась в 1985 году. Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. 13 февраля на телеканале состоится премьера последнего сезона этого сериала.
Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.
Актриса служит в киевском Театре на Подоле.
Саливанчук замужем за нардепом от "Слуги народа" Александром Божковым. Пара воспитывает двух сыновей: Глеба (2015) и Никиту (2020).
Божков является нардепом с апреля 2022 года. Он принял присягу после того, как народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Сольский стал министром аграрной политики и продовольствия. Божков на парламентских выборах в 2019 году был кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа", занимая 141-ю позицию в партийном списке.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину Божков был продюсером студии "Квартал 95", писало движение "Чесно".