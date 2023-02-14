Хайек показала, как танцует сальсу на вечеринке. Видео

"Кот в сапогах 2: Последнее желание" по-прежнему занимает первое место [в рейтинге просмотров], а "Супер Майк 3" занимает второе место в прокате Великобритании. А мне хочется танцевать сальсу! Огромное спасибо кинозрителям Великобритании!" – написала Хайек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Актриса также поделилась селфи, на котором запечатлена вместе с исполнителем главной мужской роли в ленте "Супер Майк 3", 42-летним голливудским актером Ченнингом Татумом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)