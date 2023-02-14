Хайек показала, как танцует сальсу на вечеринке. Видео

"Кот в сапогах 2: Последнее желание" по-прежнему занимает первое место [в рейтинге просмотров], а "Супер Майк 3" занимает второе место в прокате Великобритании. А мне хочется танцевать сальсу! Огромное спасибо кинозрителям Великобритании!" – написала Хайек.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Актриса также поделилась селфи, на котором запечатлена вместе с исполнителем главной мужской роли в ленте "Супер Майк 3", 42-летним голливудским актером Ченнингом Татумом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Лента "Супер Майк 3" вышла на экраны кинотеатров 9 февраля 2023 года.
"Супер Майк: Последний танец" является сиквелом фильма "Супер Майк XXL".
Главный герой – его роль исполнил Татум – танцовщик, который работает в стриптиз-клубе. Хайек сыграла роль светской львицы.