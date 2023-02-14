Бульвар Шоубиз
 
14 февраля, 2023
 
Новости

Хайек показала, как танцует сальсу на вечеринке. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хайек: Мне хочется танцевать сальсу!
Хайек: Мне хочется танцевать сальсу!
Фото: salmahayek / Instagram

56-летняя голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек 13 февраля в Instagram опубликовала ролик, в котором показала, как отрывается на вечеринке.

"Кот в сапогах 2: Последнее желание" по-прежнему занимает первое место [в рейтинге просмотров], а "Супер Майк 3" занимает второе место в прокате Великобритании. А мне хочется танцевать сальсу! Огромное спасибо кинозрителям Великобритании!" – написала Хайек.

Актриса также поделилась селфи, на котором запечатлена вместе с исполнителем главной мужской роли в ленте "Супер Майк 3", 42-летним голливудским актером Ченнингом Татумом.

Контекст:

Лента "Супер Майк 3" вышла на экраны кинотеатров 9 февраля 2023 года.

"Супер Майк: Последний танец" является сиквелом фильма "Супер Майк XXL".

Главный герой – его роль исполнил Татум – танцовщик, который работает в стриптиз-клубе. Хайек сыграла роль светской львицы.

Теги: рейтинг, видео, актер, Сальма Хайек, селфи, актриса, вечеринка, Ченнинг Татум, ролик, танец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Бывший израильский спецназовец Десятник: Я жене сказал, что еду в Украину на неделю, но когда приехал, для себя решил, что буду защищать эту страну и до победного конца останусь в Украине
  Бывший израильский спецназовец Десятник: Я жене сказал, что еду в Украину на неделю, но когда приехал, для себя решил, что буду защищать эту страну и до победного конца останусь в Украине
Дмитрий ГОРДОН
  Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек
  Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек
  Виктор Ерофеев: Русская литература во многом виновата – она очень подняла маленького человека
  Виктор Ерофеев: Русская литература во многом виновата – она очень подняла маленького человека
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Потап впервые после слухов о расставании с Каменских рассказал, как относится к жене. Она публично отреагировала
Потап впервые после слухов о расставании с Каменских рассказал, как относится к жене. Она публично отреагировала
Галина ГРИШИНА
Хайек показала, как танцует сальсу на вечеринке. Видео
Хайек показала, как танцует сальсу на вечеринке. Видео
"Болезни, землетрясения, война… Что там дальше еще у нас, какие "сюрпризы"?" Дорофеева показала свой автомобиль и обратилась к подписчикам
"Болезни, землетрясения, война… Что там дальше еще у нас, какие "сюрпризы"?" Дорофеева показала свой автомобиль и обратилась к подписчикам
Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра
Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра
Умер младший брат Шэрон Стоун. Полтора года назад он похоронил своего 11-месячного сына
Умер младший брат Шэрон Стоун. Полтора года назад он похоронил своего 11-месячного сына
Галина ГРИШИНА
Теннисист Стаховский: Я выступал за сборную 16 лет. Для меня "гимн" и "Украина" не пустые слова. Меня можно назвать националистом
Теннисист Стаховский: Я выступал за сборную 16 лет. Для меня "гимн" и "Украина" – не пустые слова. Меня можно назвать националистом
Галина ГРИШИНА
Dzidzio, Пономарев и Горбунов проведут в Киеве благотворительный вечер в поддержку ВСУ и переселенцев
Dzidzio, Пономарев и Горбунов проведут в Киеве благотворительный вечер в поддержку ВСУ и переселенцев
Галина ГРИШИНА
  Италию на "Евровидении 2023" представит 34-летний Менгони. 10 лет назад он занял на конкурсе седьмое место
  Италию на "Евровидении 2023" представит 34-летний Менгони. 10 лет назад он занял на конкурсе седьмое место
Галина ГРИШИНА
  Жареный хот-дог с сосисками и моцареллой. Корейский рецепт
  Жареный хот-дог с сосисками и моцареллой. Корейский рецепт
Галина ГРИШИНА
Автор хита "Ванька-Встанька" Кондратенко: Кого назвать идеальной парой? После того, как расстались Добрынин и Квиткова, ничего не могу сказать
Автор хита "Ванька-Встанька" Кондратенко: Кого назвать идеальной парой? После того, как расстались Добрынин и Квиткова, ничего не могу сказать
Галина ГРИШИНА
Тринчер надела декольте до талии. Видео
Тринчер надела декольте до талии. Видео
35-летняя plus size модель Грэм надела экстремально короткое платье
35-летняя plus size модель Грэм надела экстремально короткое платье
Никитюк показала фигуру в купальнике
Никитюк показала фигуру в купальнике
Галина ГРИШИНА
Группа "Антитіла" исполнила на сцене фестиваля в Сан-Ремо песню "Фортеця Бахмут". Видео
Группа "Антитіла" исполнила на сцене фестиваля в Сан-Ремо песню "Фортеця Бахмут". Видео
Галина ГРИШИНА
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко
Галина ГРИШИНА
  Группа "Циферблат" презентовала видео на песню "Диско-Фанко". Видео
  Группа "Циферблат" презентовала видео на песню "Диско-Фанко". Видео
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 