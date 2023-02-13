Экс-жена мэра Киева Кличко сняла себя танцующей во время глажки. Видео

Егорова показала, как гладит футболку с логотипом шоу. При этом она, обутая в танцевальные туфли, пританцовывала перед камерой.
"Let's Dance. Мы неразлучны – я и мои новые танцевальные туфли", – написала Егорова.
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10 февраля она показала крупным планом ноги в танцевальных туфлях.
"До старта шоу осталось всего семь ночей! Нам определенно нужно узнать друг друга получше. Следующие месяцы мы будем неразлучны – лучшие друзья... Мои танцевальные туфли принесут мне удачу!" – заявила Егорова.
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Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).
Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.
15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.
18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.
О том, что Егорова примет участие в немецком танцевальном шоу Let's Dance на канале RTL, стало известно января 2023 года. В этом же проекте будет принимать участие дочь российской модели Анжелы Ермаковой и немецкого теннисиста Бориса Беккера Анна Ермакова.