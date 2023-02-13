Экс-жена мэра Киева Кличко сняла себя танцующей во время глажки. Видео

Егорова: Мы неразлучны – я и мои новые танцевальные туфли Фото: Natalia Klitschko / Facebook

Егорова показала, как гладит футболку с логотипом шоу. При этом она, обутая в танцевальные туфли, пританцовывала перед камерой.

"Let's Dance. Мы неразлучны – я и мои новые танцевальные туфли", – написала Егорова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Yegorova (@natalia_yegorova)

10 февраля она показала крупным планом ноги в танцевальных туфлях.

"До старта шоу осталось всего семь ночей! Нам определенно нужно узнать друг друга получше. Следующие месяцы мы будем неразлучны – лучшие друзья... Мои танцевальные туфли принесут мне удачу!" – заявила Егорова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Yegorova (@natalia_yegorova)