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13 февраля, 2023
 
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53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса

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Лопес: Моя миссия всегда заключалась в том, чтобы развлекать, придавать силу и вдохновлять моих фанов жить своей жизнью и быть безграничными
Лопес: Моя миссия всегда заключалась в том, чтобы развлекать, придавать силу и вдохновлять моих фанов жить своей жизнью и быть безграничными
Фото: jlo / Instagram

53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес позировала, повернувшись вполоборота спиной к камере. Фото разместили 11 февраля на Instagram-странице бренда средств по уходу за собой J lo Beauty.

Лопес снялась в черном боди с нижней частью в виде стрингов. Она засветила ягодицы с нижнего ракурса.

В посте рассказали о линейке средств от J lo Body по уходу за телом.

Лопес периодически сама снимается в рекламе собственного бренда. Певица 4 февраля рассказывала о нескольких продуктах для поддержания упругости кожи тела.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: Дженнифер Лопес, бренд, актриса, певица, стринги, ягодицы
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