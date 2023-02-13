53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса

Лопес снялась в черном боди с нижней частью в виде стрингов. Она засветила ягодицы с нижнего ракурса.

В посте рассказали о линейке средств от J lo Body по уходу за телом.

Лопес периодически сама снимается в рекламе собственного бренда. Певица 4 февраля рассказывала о нескольких продуктах для поддержания упругости кожи тела.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.