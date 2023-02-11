Никитюк в купальнике показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото

Никитюк: Вы можете зайти ко мне в номер поздороваться Фото: lesia_nikituk / Instagram

Телеведущая снялась в цельном золотистом купальнике. Она позировала спиной к объективу и показала пятую точку с нижнего ракурса.

Никитюк отметила, что отдыхает в одном из СПА-комплексов в Хмельницкой области.

"Здесь вы можете посетить сауну, хамам, арома-ванны, аюрведические массажи и зайти ко мне в номер поздороваться", – написала она.

Фото: lesia_nikituk / Instagram

Никитюк недавно показывала еще одно фото в купальнике – архивное.