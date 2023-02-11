Никитюк в купальнике показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото

Телеведущая снялась в цельном золотистом купальнике. Она позировала спиной к объективу и показала пятую точку с нижнего ракурса.
Никитюк отметила, что отдыхает в одном из СПА-комплексов в Хмельницкой области.
"Здесь вы можете посетить сауну, хамам, арома-ванны, аюрведические массажи и зайти ко мне в номер поздороваться", – написала она.
Никитюк недавно показывала еще одно фото в купальнике – архивное.
Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Le Маршрутка", "Кто против блондинок?", "Кто сверху?".