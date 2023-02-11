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11 февраля, 2023
 
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Никитюк в купальнике показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото

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Никитюк: Вы можете зайти ко мне в номер поздороваться
Никитюк: Вы можете зайти ко мне в номер поздороваться
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 11 февраля опубликовала в Instagram Stories снимок, для которого позировала у бассейну.

Телеведущая снялась в цельном золотистом купальнике. Она позировала спиной к объективу и показала пятую точку с нижнего ракурса.

Никитюк отметила, что отдыхает в одном из СПА-комплексов в Хмельницкой области.

"Здесь вы можете посетить сауну, хамам, арома-ванны, аюрведические массажи и зайти ко мне в номер поздороваться", – написала она.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Никитюк недавно показывала еще одно фото в купальнике – архивное.

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Le Маршрутка", "Кто против блондинок?", "Кто сверху?".

Теги: купальник, телеведущая, Леся Никитюк, отдых, фото, бассейн, ягодицы
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