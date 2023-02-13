Тринчер надела декольте до талии. Видео

Тринчер предстала в черном длинном вечернем платье с декольте, доходящим до талии.

Автор видео – Дмитрий Моршнев.

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11 февраля Тринчер обнародовала также снимки, для которых позировала в том же образе.

"Еще много невероятных фотографий из этой фотосессии", – написала она.

Автор фото – Леся Кошевая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @annatrincher_official