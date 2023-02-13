Тринчер надела декольте до талии. Видео

Тринчер предстала в черном длинном вечернем платье с декольте, доходящим до талии.
Автор видео – Дмитрий Моршнев.
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11 февраля Тринчер обнародовала также снимки, для которых позировала в том же образе.
"Еще много невероятных фотографий из этой фотосессии", – написала она.
Автор фото – Леся Кошевая.
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Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.
В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".
После нападения РФ на Украину Тринчер занимается волонтерской деятельностью.