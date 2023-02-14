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14 февраля, 2023
 
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Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра

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Никитюк показала своего питомца
Никитюк показала своего питомца
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк 13 февраля разместила в Instagram Stories коллаж из снимков, на двух из которых запечатлена со своим псом Рафиком.

Телеведущая снялась в мокрой футболке на снимках, где фигурирует ее питомец. Еще для двух она позировала в частично высохшей футболке, которую оттянула вниз. На этих фото Никитюк засветила внутреннюю часть бедра.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Полное имя пса Никитюк – Рафаэль. Это порода вест-хайленд-уайт-терьер. 

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Никитюк в феврале 2023 года вместе с семьей отдыхает на курорте в Украине, в Хмельницеой области.

Теги: собаки, фигура, телеведущая, Леся Никитюк, отдых, фото, ноги
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