"Болезни, землетрясения, война… Что там дальше еще у нас, какие "сюрпризы"?" Дорофеева показала свой автомобиль и обратилась к подписчикам

"Болезни, СOVID-19, землетрясения, ракеты, война… Что там дальше еще у нас, какие "сюрпризы"? Сколько нам отведено? Какой же это рандом", – написала она.
Дорофеева дала советы подписчикам.
"Давайте проживать каждый наш день, радуясь тому, что мы проснулись, утреннему кофе, не сработавшему будильнику, пробкам, в которых можно послушать книгу, победам наших военных, чьему-то звонку, возможности свободно дышать и даже страху, который делает нас сильнее", – призвала она.
Дорофеева сопроводила пост снимками, на которых показала себя во время снегопада, башню с флагом Украины, себя за рулем своего автомобиля. Также она добавила фото своего авто со следами птичьего помета на стекле. На последнем фото Дорофеева показала книгу "Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях" Клариссы Пинколы Эстес.
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"Внутри каждой женщины живет первозданное, природное существо, полное добрых инстинктов, жалостливого творчества и извечной мудрости. Но это существо – Дикая Женщина – находится на грани вымирания. "Цивилизованное" влияние общества, к сожалению, подавляет в ребенке все "дикое", то есть естественное", – говорится в описании книги на сайте Yakaboo.
Ее автор, Эстес, более двадцати лет практикует и преподает психоанализ Карла Густава Юнга и исследует мифы разных культур. Она показывает, как можно возродить извечный Дух женщины с помощью "психоархеологических раскопок" в области женского бессознательного.
Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. В августе певица сообщила, что вернулась в Киев.