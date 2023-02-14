"Болезни, землетрясения, война… Что там дальше еще у нас, какие "сюрпризы"?" Дорофеева показала свой автомобиль и обратилась к подписчикам

"Болезни, СOVID-19, землетрясения, ракеты, война… Что там дальше еще у нас, какие "сюрпризы"? Сколько нам отведено? Какой же это рандом", – написала она.

Дорофеева дала советы подписчикам.

"Давайте проживать каждый наш день, радуясь тому, что мы проснулись, утреннему кофе, не сработавшему будильнику, пробкам, в которых можно послушать книгу, победам наших военных, чьему-то звонку, возможности свободно дышать и даже страху, который делает нас сильнее", – призвала она.

Дорофеева сопроводила пост снимками, на которых показала себя во время снегопада, башню с флагом Украины, себя за рулем своего автомобиля. Также она добавила фото своего авто со следами птичьего помета на стекле. На последнем фото Дорофеева показала книгу "Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях" Клариссы Пинколы Эстес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"Внутри каждой женщины живет первозданное, природное существо, полное добрых инстинктов, жалостливого творчества и извечной мудрости. Но это существо – Дикая Женщина – находится на грани вымирания. "Цивилизованное" влияние общества, к сожалению, подавляет в ребенке все "дикое", то есть естественное", – говорится в описании книги на сайте Yakaboo.

Ее автор, Эстес, более двадцати лет практикует и преподает психоанализ Карла Густава Юнга и исследует мифы разных культур. Она показывает, как можно возродить извечный Дух женщины с помощью "психоархеологических раскопок" в области женского бессознательного.