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15 февраля, 2023
 
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Plus size модель Грэм снялась без одежды и белья. Фото

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Грэм показала ню-фото
Грэм показала ню-фото
Фото: ashleygraham / Instagram

35-летняя plus size модель Эшли Грэм 14 февраля опубликовала в Instagram фото, на котором засветила нижнюю часть груди и живот.

Грэм снялась без одежды и белья. Она позировала, собрав в руках кожу на животе.

Грэм в январе 2022 года стала мамой сразу во второй и третий раз, родив двойню.

В июне 2022 года она показывала, как одновременно кормит детей грудью.

Контекст:

Эшли Грэм снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В 2010 году она вышла замуж за американского оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Отцом двойни, которую Грэм родила в январе 2022-го, также является Ирвин. 

Теги: Эшли Грэм, модель, фото, грудь, живот, plus size модель
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