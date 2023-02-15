Plus size модель Грэм снялась без одежды и белья. Фото

Грэм снялась без одежды и белья. Она позировала, собрав в руках кожу на животе.
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Грэм в январе 2022 года стала мамой сразу во второй и третий раз, родив двойню.
В июне 2022 года она показывала, как одновременно кормит детей грудью.
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Эшли Грэм снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.
В 2010 году она вышла замуж за американского оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Отцом двойни, которую Грэм родила в январе 2022-го, также является Ирвин.