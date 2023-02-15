Plus size модель Грэм снялась без одежды и белья. Фото

Грэм снялась без одежды и белья. Она позировала, собрав в руках кожу на животе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Грэм в январе 2022 года стала мамой сразу во второй и третий раз, родив двойню.

В июне 2022 года она показывала, как одновременно кормит детей грудью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)