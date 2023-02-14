Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото

Тина Кароль: Я люблю свое дело, каждый выбор сознательный и взвешенный Фото: tina_karol / Instagram

Певица на фото засветила зону декольте с верхнего ракурса.

"Слишком сильная, чтобы быть слабой. Слишком слабая, чтобы не быть сильной. Где вы в себе берете столько сил?" – спросили у певицы подписчики.

Певица написала ответ на вопрос.

"Я люблю свое дело, каждый выбор сознательный и взвешенный", – призналась она.





Фото: tina_karol / Instagram

9 февраля Тина Кароль показала фото, для которого снялась в комбинации с кружевной отделкой лифа.