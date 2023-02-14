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14 февраля, 2023
 
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Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото

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Тина Кароль: Я люблю свое дело, каждый выбор сознательный и взвешенный
Тина Кароль: Я люблю свое дело, каждый выбор сознательный и взвешенный
Фото: tina_karol / Instagram

38-летняя украинская певица Тина Кароль 14 февраля в Instagram Stories опубликовала селфи-фото, для которого позировала в черной облегающей майке и с распущенными волосами.

Певица на фото засветила зону декольте с верхнего ракурса.

"Слишком сильная, чтобы быть слабой. Слишком слабая, чтобы не быть сильной. Где вы в себе берете столько сил?" – спросили у певицы подписчики.

Певица написала ответ на вопрос.

"Я люблю свое дело, каждый выбор сознательный и взвешенный", – призналась она.


Фото: tina_karol / Instagram

Фото: tina_karol / Instagram

9 февраля Тина Кароль показала фото, для которого снялась в комбинации с кружевной отделкой лифа.

Контекст:

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

Теги: Тина Кароль, певица, фото, грудь, декольте
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