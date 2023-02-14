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14 февраля, 2023
 
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"С вас $100!" Сын Пугачевой и Галкина проделал цирковой трюк

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Дети Пугачевой и Галкина родились в 2013 году
Дети Пугачевой и Галкина родились в 2013 году
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram 14 февраля опубликовал ролик с участием своих детей, девятилетних Лизы и Гарри.

"Хоть и случайная победа, а сколько радости!" – написал он.

В ролике Лиза попыталась подбросить две наполненные водой пластиковые бутылки, чтобы они, прокрутившись в воздухе, приземлились на дно. 

Мама детей, жена Галкина, российская певица Алла Пугачева комментировала происходящее за кадром.

"Жду результата. Циркачи знаешь, сколько лет занимаются, чтобы всегда получалось?" – сказала она. 

Из трех попыток проделать трюк Лизе не удалось ни разу. У Гарри получилось с первого раза.

"С вас сто долларов!" – закричал он и стал прыгать на диване от радости.

Контекст:

Галкин и Пугачева оформили отношения 23 декабря 2011 года. Их дети Лиза и Гарри – двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. 

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию. 

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину. Пост Пугачевой вызвал резонанс в соцсетях. Его активно обсуждали украинские блогеры, журналисты и политики, называя артистку в том числе "новым президентом РФ".

29 сентября российские СМИ сообщили, что певица вместе с детьми покинула Россию и улетела в Израиль. Обратного билета у нее не было. Вскоре стало известно, что у артистки есть израильский паспорт.

Теги: Алла Пугачева, дети, Максим Галкин, Лиза Галкина, певица, Гарри Галкин, ролик, шоумен
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