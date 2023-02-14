"С вас $100!" Сын Пугачевой и Галкина проделал цирковой трюк

Дети Пугачевой и Галкина родились в 2013 году Фото: maxgalkinru / Instagram

"Хоть и случайная победа, а сколько радости!" – написал он.

В ролике Лиза попыталась подбросить две наполненные водой пластиковые бутылки, чтобы они, прокрутившись в воздухе, приземлились на дно.

Мама детей, жена Галкина, российская певица Алла Пугачева комментировала происходящее за кадром.

"Жду результата. Циркачи знаешь, сколько лет занимаются, чтобы всегда получалось?" – сказала она.

Из трех попыток проделать трюк Лизе не удалось ни разу. У Гарри получилось с первого раза.

"С вас сто долларов!" – закричал он и стал прыгать на диване от радости.