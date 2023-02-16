Мишина в лосинах показала себя в полный рост

Актриса снялась в тренажерном зале. Она предстала в черном облегающем топе и лосинах и показала себя в полный рост.

"Доброе утречко!" – написала Мишина.





Фото: misha.k.ua / Instagram

Мишина регулярно тренируется в зале. Она признавалась, что это не всегда просто, но артистка демонстрирует силу воли.

"Взяла себя в руки – и вперед!" – говорит она себе, если устала.