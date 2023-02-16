Мишина в лосинах показала себя в полный рост

Актриса снялась в тренажерном зале. Она предстала в черном облегающем топе и лосинах и показала себя в полный рост.
"Доброе утречко!" – написала Мишина.
Мишина регулярно тренируется в зале. Она признавалась, что это не всегда просто, но артистка демонстрирует силу воли.
"Взяла себя в руки – и вперед!" – говорит она себе, если устала.
Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.
Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.
В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.