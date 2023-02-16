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16 февраля, 2023
 
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25-летняя Кунаки показала фото в бикини с "маленьким" бюстгальтером, под которым видно грудь

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Кунаки: Каждый момент золотой
Кунаки: Каждый момент – золотой
Фото: tinakunakey / Instagram

25-летняя итальянская модель Тина Кунаки 16 февраля опубликовала в Instagram подборку фото и видео, на которых показала себя и своих друзей.

"Каждый момент – золотой", – написала она.

На первом снимке в подборке Кунаки запечатлена в купальнике расцветки "зебра". Модель выбрала бикини с "маленьким" бюстгальтером, не прикрывающим грудь полностью.

В октябре 2022 года Кунаки публиковала фотосессию, сделанную в Рио-де-Жанейро на пляже. Модель тогда показала, как выглядит в цельном купальнике.

Контекст:

Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе (Франция). Ее мать – итальянка родом с Сицилии, отец – уроженец Марокко.

Кунаки сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.

В 2018 году Кунаки вышла замуж за французского актера Венсана Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь Амазони.

Для Касселя брак с Кунаки второй. Его первой женой была итальянская актриса Моника Белуччи. В браке у супругов родилось две дочери – Дева (2004) и Леони (2010).

Теги: купальник, фотосессия, модель, фото, Тина Кунаки, грудь, бикини, бюстгальтер
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