Съемка проходила в залах итальянской виллы.
В описании видео отметили, что коллекция является результатом интерпретации знаковых архивных произведений Dolce&Gabbana.
Кардашян позировала лежа на кровати в черном корсете, в белом кружевном платье, сидя на стуле, стоя на подоконнике в леопардовом комбинезоне, а также в облегающем серебристом платье – на балконе.
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Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян". Модель выпустила семь именных ароматов. У нее есть именные бренды косметики и белья.
Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.
Кардашян почти семь лет прожила в браке с рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.