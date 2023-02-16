Съемка проходила в залах итальянской виллы.

В описании видео отметили, что коллекция является результатом интерпретации знаковых архивных произведений Dolce&Gabbana.

Кардашян позировала лежа на кровати в черном корсете, в белом кружевном платье, сидя на стуле, стоя на подоконнике в леопардовом комбинезоне, а также в облегающем серебристом платье – на балконе.

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