"Я выгляжу горячо". Plus size модель Грэм без трусов опустила корсет с одной груди и наклонилась перед камерой. Фото

Грэм опустила корсет с одной груди и наклонилась перед камерой. На одном из снимков видно, что модель позировала без трусов.

"Розы красные, фиалки синие, на этих фото я выгляжу горячо, а что еще нового", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Грэм снималась также без одежды и белья. На одном из фото модель показала складки тела вблизи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)