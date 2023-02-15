35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью

Никитюк: Спала под пальмой. Когда победим – я сразу туда Фото: lesia_nikituk / Instagram

Телеведущая снялась в тонкой комбинации абрикосового цвета с вырезом под грудью и кружевной вставкой. Вероятно, это ночная рубашка телеведущей, поскольку в посте она рассказала о своем сновидении.

"Спала под пальмой. Когда победим – я сразу туда", – написала она.

Фото: lesia_nikituk / Instagram

Никитюк 14 февраля показала себя в мокрой футболке.