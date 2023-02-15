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15 февраля, 2023
 
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35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью

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Никитюк: Спала под пальмой. Когда победим я сразу туда
Никитюк: Спала под пальмой. Когда победим – я сразу туда
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская ведущая Леся Никитюк 15 февраля разместила в Instagram Stories фото, для которого позировала перед зеркалом.

Телеведущая снялась в тонкой комбинации абрикосового цвета с вырезом под грудью и кружевной вставкой. Вероятно, это ночная рубашка телеведущей, поскольку в посте она рассказала о своем сновидении.

"Спала под пальмой. Когда победим – я сразу туда", – написала она.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Никитюк 14 февраля показала себя в мокрой футболке.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Никитюк в феврале 2023 года вместе с семьей отдыхала на курорте в Украине, в Хмельницкой области.

Теги: телеведущая, Леся Никитюк, грудь
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