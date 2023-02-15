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15 февраля, 2023
 
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35-летняя Никитюк снялась в облегающем трикотажном топе. Фото

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Никитюк показала новый образ
Никитюк показала новый образ
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская ведущая Леся Никитюк 14 февраля разместила в Instagram Stories фото, для которого позировала с распущенными волосами.

Никитюк предстала в ярко-красном трикотажном топе, с массивной цепью из желтого металла на шее. Телеведущая подвела глаза черным лайнером, а на губы нанесла бледно-розовую помаду.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Телеведущая предпочитает яркие цвета в одежде. На съемках новой программы "Є питання" на "Новом канале" она предстала в вишневом костюме.

А для дневной поездки на автомобиле по городу Никитюк выбрала свитер светло-лазурного оттенка, джинсы, голубую шляпу и сумку в тон.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Никитюк в феврале 2023 года вместе с семьей отдыхала на курорте в Украине, в Хмельницкой области.

Теги: фигура, телеведущая, Леся Никитюк, бюст
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