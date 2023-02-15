35-летняя Никитюк снялась в облегающем трикотажном топе. Фото

Никитюк предстала в ярко-красном трикотажном топе, с массивной цепью из желтого металла на шее. Телеведущая подвела глаза черным лайнером, а на губы нанесла бледно-розовую помаду.

Фото: lesia_nikituk / Instagram

Телеведущая предпочитает яркие цвета в одежде. На съемках новой программы "Є питання" на "Новом канале" она предстала в вишневом костюме.

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А для дневной поездки на автомобиле по городу Никитюк выбрала свитер светло-лазурного оттенка, джинсы, голубую шляпу и сумку в тон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)