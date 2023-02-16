Дорофеева в шортах показала себя в полный рост

Певица предстала в свитшоте, рубашке и джинсовых шортах, под которые надела черные колготки. На одном из фото певица показала себя в полный рост.
"Завтра еду в свой первый сольный тур по Украине. Впереди 17 городов. А-а-а-а! А впереди Европа и Америка", – написала она.
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О своем грядущем туре Дорофеева сообщила впервые 2 января 2023 года. На афише было указано 15 городов. К ним добавились Ровно и Луцк. Концерты там пройдут 15-го и 16 марта соответственно.
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Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. В августе певица сообщила, что вернулась в Киев.