"Мой Саша". Пономарев показал своего 16-летнего сына

"16-й день рождения сына на Сретение Господне! Мой Саша, пусть Боженька тебя оберегает и благословляет на добрые дела!" – написал певец.
На фото его сын запечатлен в разные годы, начиная с младенчества.
Предыдущее фото с сыном Пономарев публиковал 22 июня 2022 года.
Александр (2007) – сын Пономарева и его экс-жены Виктории Мартынюк. Супруги расстались в 2012 году.
Пономарев признался, что причиной развода стал ультиматум со стороны жены – она предложила ему сделать выбор между ней и его дочерью Евгенией (1998) от отношений с украинским продюсером Аленой Мозговой.
Дочь Мозговой от ее предыдущих отношений Зою (1994) Пономарев также считает своей.