Бульвар Шоубиз
 
16 февраля, 2023
 
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"Мой Саша". Пономарев показал своего 16-летнего сына

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Пономарев показал коллаж из семейных снимков
Пономарев показал коллаж из семейных снимков
Фото: Олександр Пономарьов / Facebook

Украинский певец Александр Пономарев 15 февраля разместил в Facebook подборку снимков со своим сыном Александром.

"16-й день рождения сына на Сретение Господне! Мой Саша, пусть Боженька тебя оберегает и благословляет на добрые дела!" – написал певец.

На фото его сын запечатлен в разные годы, начиная с младенчества.

https://www.facebook.com/saspon/posts/pfbid02JewnZUiUBK3MDwh6q5Cusd4UgEycqyCsV3vUjwnDww6ptKbSSQ7nRrW2DGz1jvQ3l

Предыдущее фото с сыном Пономарев публиковал 22 июня 2022 года.

https://www.facebook.com/saspon/posts/pfbid05GgT48xakwd64EuAzbzqZshsmaAip1rjqJTWBQcWHoXetJQEDHzQfAUCmLVdhaaul

Контекст:

Александр (2007) – сын Пономарева и его экс-жены Виктории Мартынюк. Супруги расстались в 2012 году.

Пономарев признался, что причиной развода стал ультиматум со стороны жены – она предложила ему сделать выбор между ней и его дочерью Евгенией (1998) от отношений с украинским продюсером Аленой Мозговой.

Дочь Мозговой от ее предыдущих отношений Зою (1994) Пономарев также считает своей.

Теги: Александр Пономарев, певец, фото
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