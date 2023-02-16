"Мой Саша". Пономарев показал своего 16-летнего сына

"16-й день рождения сына на Сретение Господне! Мой Саша, пусть Боженька тебя оберегает и благословляет на добрые дела!" – написал певец.

На фото его сын запечатлен в разные годы, начиная с младенчества.

Предыдущее фото с сыном Пономарев публиковал 22 июня 2022 года.