"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником

Винник не появляется в сети с апреля 2022 года Фото: Олег Винник / Facebook

По словам Демина, Винник продолжает лечиться в Берлине (Германия).

"Стало известно, что именно там певец проходит лечение. Какое именно лечение и что за болезнь у Олега – неизвестно. Но состояние, скорее всего, настолько тяжелое, что он не может появиться на людях", – заявил Демин.

Телеведущий отметил, что Винник продолжает поддерживать украинских военных.

"За счет чего сейчас живет артист, неизвестно", – добавил Демин.