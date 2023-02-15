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15 февраля, 2023
 
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"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Винник не появляется в сети с апреля 2022 года
Винник не появляется в сети с апреля 2022 года
Фото: Олег Винник / Facebook

Украинский телеведущий Слава Демин 11 февраля в эфире своей программы "Слава ПРО", которая выходит на его YouTube-канале, заявил, что украинский певец Олег Винник продолжает проходить лечение.

По словам Демина, Винник продолжает лечиться в Берлине (Германия).

"Стало известно, что именно там певец проходит лечение. Какое именно лечение и что за болезнь у Олега – неизвестно. Но состояние, скорее всего, настолько тяжелое, что он не может появиться на людях", – заявил Демин.

Телеведущий отметил, что Винник продолжает поддерживать украинских военных.

"За счет чего сейчас живет артист, неизвестно", – добавил Демин.

Контекст:

Винник родился в Вербовке Черкасской области, жил также в Чернобаевском районе и Жашкове. Певец получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей в популярных мюзиклах под сценическим именем Olegg. В 2006 году певец сосредоточился на карьере эстрадного артиста в Украине. В 2013 году состоялись первые сольные концерты артиста. Они прошли в Николаеве и Ялте.

В апреле 2022 года Винник разместил в Instagram последний пост, после чего перестал появляться в публичном пространстве. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии

В июле адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она подчеркнула, что причиной переезда артиста в Германию стали проблемы со здоровьем. Адвокат отметила, что Винник помогает ВСУ.

Последнее свежее фото артиста в декабре опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор Дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.

В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника, сообщив, что его исчезновение действительно связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.

Теги: Германия, Украина, здоровье, болезнь, Олег Винник, певец, телеведущий, исчезновение, Слава Демин
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