"Жену я себе выбрать могу, а дочь – нет". Пономарев рассказал о причинах развода с матерью своего сына

Украинский певец Александр Пономарев рассказал, что вторая супруга Виктория предложила оформить его дочь от отношений с украинским продюсером Аленой Мозговой в "школу благородных девиц".

Украинский певец Александр Пономарев в эфире передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина" заявил, что причиной развода со второй женой Викторией стало ее требование сделать выбор между ней и его дочерью от отношений с украинским продюсером Аленой Мозговой Евгенией.

"Когда мне поставили вопрос: "Или Женя, или я – то есть давай Женю в "школу благородных девиц" в Вышгород отдадим", ясно, что я ответил: "Жену я себе выбрать могу, а дочь – нет". Но тут больше сыграло роль несовпадение – такое бывает в жизни. Слишком переоценил свои возможности относительно того, что смогу как-то воспитать человека для отношений", – заявил певец.

Пономарев женился на Виктории Мартынюк в 2006 году. Пара рассталась после шести лет брака, От этих отношений у певца есть сын Александр (2007).

22-летняя Евгения – дочь Пономарева и украинского продюсера Алены Мозговой. Сейчас она работает в Португалии экономистом.