Пономарев рассказал, когда станет дедом

Украинский певец Александр Пономарев рассказал, когда у него появится внук или внучка.

Украинский певец Александр Пономарев в эфире передачи "33 за 3", которая вышла 8 октября на канале ICTV, отвечая на вопрос ведущей Александры Кучеренко о том, когда будет готов стать дедом, заявил, что внуки у него могут появиться в любой момент.

"Я уже так понял, что могу скоро в любой момент им стать", – сообщил он.

Пономарев – отец двух детей. В браке с украинским продюсером Аленой Мозговой у него родилась дочь Евгения, которой в марте исполнился 21 год.

В 2007 году вторая жена артиста Виктория Мартынюк родила ему сына Александра. Второй брак артиста распался в 2010 году. В настоящее время певец не комментирует личную жизнь.