Пономарев сравнил Полякову с Кличко

Украинский артист Александр Пономарев считает, что на каблуках певица Оля Полякова может сравниться ростом с мэром Киева Виталием Кличко.

Украинский певец Александр Пономарев 4 сентября на своей странице в Instagram обнародовал совместное фото с певицей Олей Поляковой.

"Возле Поляковой на каблуках я со своими 186 см выгляжу, как возле Виталика Кличко в юности", – шутя подписал он снимок.

Рост певицы Оли Поляковой составляет 180 см. Длина ее ног, у которых имеется свой профиль в Instagram, 126 см.

В июле 2020 года певица сообщила, что при своем росте весит 65 килограммов.

Рост Виталия Кличко составляет 201 см.