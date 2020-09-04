Пономарев сравнил Полякову с Кличко

Украинский певец Александр Пономарев 4 сентября на своей странице в Instagram обнародовал совместное фото с певицей Олей Поляковой.
"Возле Поляковой на каблуках я со своими 186 см выгляжу, как возле Виталика Кличко в юности", – шутя подписал он снимок.
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Біля @polyakovamusic на підборах ,я зі своїми 186 см , виглядаю як біля Віталіка Кличка в юності @dizelstudio #полякова #пономарьов #україна #київ
Рост певицы Оли Поляковой составляет 180 см. Длина ее ног, у которых имеется свой профиль в Instagram, 126 см.
В июле 2020 года певица сообщила, что при своем росте весит 65 килограммов.
Рост Виталия Кличко составляет 201 см.